L'uomo che taglia la capote dell'auto (nuova) per rubare dentro

Colto con le mani nell'auto. Letteralmente. Un ragazzo di 19 anni, cittadino marocchino irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di svuotare una macchina e un furgone.

L'allarme è scattato alle 22.30, quando un testimone ha visto il 19enne mentre tagliava con un coltello la capote di una Mini Cooper cabrio parcheggiata in via San Gregorio. Sempre sotto gli occhi del residente, affacciato al suo balcone, il ladro ha poi forzato la portiera di un Fiat Ducato per cercare qualcosa da rubare all'interno.

E proprio all'interno del mezzo lo hanno trovato gli agenti delle volanti, allertati dall'uomo che aveva assistito al doppio blitz del giovane. Per lui, che non era riuscito a rubare nulla dai due veicoli, sono così scattate le manette.