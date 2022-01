Rubata (e ritrovata) un'auto con targa diplomatica del Consiglio d'Europa

Potrebbe sembrare un furto d'auto "normale" quello avvenuto a Saronno alcuni giorni fa, ma con un dettaglio curioso: si tratta di una vettura con targa diplomatica, di proprietà del Consiglio d'Europa. Che quindi è stato contattato per la restituzione.

Il furto è avvenuto, come si diceva, a Saronno. L'hanno notata, parcheggiata in una via di Senago, gli agenti di polizia locale durante un normale pattugliamento, con il vetro posteriore in mille pezzi. Un dettaglio che ha attirato l'attenzione dei vigili. Le successive indagini, anche con i filmati di sorveglianza, hanno fatto emergere che l'auto era stata parcheggiata a Senago la sera prima.

Da una parte, quindi, si cercherà ora di risalire all'autore del furto. Dall'altra, è già stato contattato il Consiglio d'Europa per la procedura di restituzione dell'auto.