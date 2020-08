Milano, a 14 e 16 anni sfondano i vetri delle auto e rubano all'interno: presi i baby ladri

Sedici anni il più grande, 14 il più piccolo. Entrambi poco più che bimbi, eppure già nei guai. Due baby ladri sono stati arrestati all'alba di lunedì dalla polizia con l'accusa di furto aggravato dopo aver svaligiato alcune auto in sosta in strada a Milano.

L'allarme è scattato verso le 4.30, quando alcuni testimoni hanno telefonato al 112 per segnalare che in via San Paolino - in zona Barona -, c'erano due persone che stavano danneggiando le macchine parcheggiate lungo la via.

Al loro arrivo sul posto, i poliziotti delle Volanti hanno "beccato" in flagranza i due giovanissimi - un egiziano 16enne e un romeno 14enne - proprio mentre rompevano il finestrino di una vettura per poi far sparire tutto ciò che c'era all'interno.

A quel punto i due baby ladri sono stati bloccati e ammanettati dai poliziotti, che li hanno poi accompagnati nel carcere minorile Beccaria.