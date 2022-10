I due uomini che cercano di rubare dentro le auto parcheggiate

Tentavano di rubare all'interno delle auto in sosta, ma sono stati visti e segnalati alle forze dell'ordine. E' successo sabato notte a Milano, intorno alle due, in via Valtellina. Un passante ha telefonato al numero di emergenza 112 per segnalare due uomini intenti a rubare.

I poliziotti sono arrivati sul posto e hanno sorpreso i due vicino a una Mini Cooper. Uno dei due aveva infranto il vetro del passeggero anteriore, mentre l'altro si trovava all'interno a cercare qualcosa da portare via. Vistisi scoperti, i due si sono dati alla fuga. Uno di loro, però, è stato bloccato dagli agenti: si tratta di un egiziano di 34 anni. Aveva con sé vari arnesi per scassinare: un tronchese, una tenaglia e delle forbici. Nessuna traccia di un'eventuale refurtiva.