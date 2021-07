"L'auto è di un mio amico", poi impugna un coltello contro gli agenti

Ha cercato di difendersi raccontando una verità decisamente poco credibile. Poi, quando ha capito di essere in trappola, è passato alle maniere forti, ma è stato arrestato. In manette è finito un uomo di 26 anni, cittadino di El Salvador con precedenti, che domenica mattina è stato fermato dalla polizia mentre cercava di rubare un'auto.

A bloccarlo sono stati gli agenti delle Volanti, che passando in viale Sarca hanno visto un'auto ferma con la portiera aperta e le 4 frecce attivate. Nell'abitacolo, i poliziotti hanno trovato proprio il 26enne, che ha detto che la macchina era di proprietà di un suo amico, che gliel'aveva prestata.

Agli agenti, però, è bastato poco per capire che in quel racconto non c'era nulla di vero e che l'uomo stava cercando di rubare la vettura. Scoperto, il ladro ha estratto un coltello per minacciare i poliziotti, che fortunatamente sono riusciti a disarmarlo senza che nessuno si ferisse.

Ammanettato e perquisito, il giovane è stato anche trovato in possesso di 5 grammi di hashish suddivisi in sei dosi: deve rispondere delle accuse di tentato furto aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.