Scippa una ragazza sul bus Atm: lei scende, lo insegue e lo fa arrestare

Inseguito, dalla sua vittima. E arrestato. Un uomo di 30 anni, cittadino marocchino con precedenti, è finito in manette domenica sera a Milano dopo aver scippato una ragazza su un bus di Atm.

Il blitz del 30enne, stando a quanto ricostruito dalla questura, è avvenuto in via Scipione, dove il ladro ha strappato il cellulare dalle mani della giovane, è sceso dal pullman e si è dato alla fuga. La vittima, una 25enne italiana, non si è però arresa: senza paura, si è messa sulle tracce dell'uomo e lo ha inseguito in strada.

Le sue urla hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, che hanno capito cosa stava accadendo e hanno dato l'allarme alla polizia. Gli agenti hanno rintracciato il 30enne poco distante, con la ragazza ancora dietro di lui, e lo hanno fermato.