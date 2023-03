La banda all'assalto dell'azienda milanese: presi rame, compressori e trapani per 50mila euro

Traditi dall'allarme. Colpo fallito nella notte tra domenica e lunedì in un'azienda milanese che si occupa di impianti di telecomunicazioni. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, poco prima di mezzanotte e mezza, sei uomini hanno forzato il cancello d'ingresso del capannone - che si trova in via Bisceglie - e hanno iniziato a caricare il bottino su un furgone.

La banda, convinta di agire indisturbata, ha arraffato 11 bobine di rame, due compressori e cinque trapani da cantiere, per un valore totale di 50mila euro. A rovinare i loro piani sono stati i militari della Pmz Duomo, che sono intervenuti sul posto subito dopo che è partito l'antifurto.

Alla vista dei carabinieri, i sei hanno abbandonato il bottino e il furgone - risultato rubato poco prima a Trezzano sul Naviglio - e hanno cercato di scappare a piedi. Uno di loro è stato raggiunto e bloccato in via del Cardellino: è un 33enne romeno con precedenti. Nella corsa per scappare dai militari, l'uomo è inciampato ed è caduto, tanto che è stato trasportato al pronto soccorso del Gaetano Pini, dove i medici gli hanno diagnosticato una frattura della caviglia con una prognosi di 21 giorni. Risponde delle accuse di tentato furto aggravato e ricettazione. Il lavoro degli investigatori prosegue ore per risalire all'identità dei suoi complici.