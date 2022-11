Gli ruba il bagaglio sul pullman e pretende soldi per restituirlo

Gli hanno rubato la borsa che aveva posizionato nello scomparto bagagli di un pullman. Poco dopo, un uomo gli ha telefonato, mandandogli fotografie per convincerlo di essere in possesso dei suoi oggetti (tra cui un notebook, ma anche il permesso di soggiorno) e chiedendogli prima 500 euro e poi 300 per restituire tutto.

E' successo sabato 5 novembre. La vittima è un giovane studente iraniano di 23 anni, iscritto all'Università di Torino. Il 23enne è partito dal capoluogo piemontese in direzione Orio al Serio a bordo di un pullman ma, arrivato all'aeroporto bergamasco, si è accorto che la sua borsa era sparita dallo scompartimento per i bagagli. Poi la telefonata dell'estorsore. Il giovane, non avendo con sé abbastanza contanti, è tornato a Torino e poi, lunedì 7 novembre, è venuto a Milano in treno, dopo avere ricevuto altre richieste di denaro. Giunto a Milano, lo studente si è recato in questura e ha denunciato l'estorsione.

La sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile ha avviato le indagini sul telefono dell'uomo che lo aveva contattato e predisposto un servizio di osservazione, organizzando anche uno scambio tra i due in piazzale Corvetto. L'estorsore ha consegnato allo studente i documenti rubati e ha preteso il denaro. Non appena avvenuto lo scambio, i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo. Si tratta di un egiziano di 36 anni, regolare ed incensurato.