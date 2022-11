L'uomo che paga le banane ma ruba 200 euro di liquore all'Esselunga

Probabilmente era convinto che pagando qualcosa, l'avrebbe fatta franca. E invece, purtroppo per lui, non è andata così. Un uomo di 27 anni, un cittadino pakistano con precedenti, è stato arrestato domenica con l'accusa di furto dopo aver cercato di rubare 200 euro di liquore dall'Esselunga di via Losanna.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 27enne - dopo aver fatto un giro tra le corsie - si sarebbe avvicinato alle casse e avrebbe pagato una confezione di banane, per poi cercare di allontanarsi dal supermercato. L'addetto alla sicurezza, che lo aveva già notato all'ingresso, lo ha però fermato scoprendo che aveva nascosto in uno zaino cinque bottiglie di whisky, chiaramente non pagate.

Bloccato dal vigilante, il cliente è poi stato arrestato dagli agenti delle volanti.