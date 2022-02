Furgone come ariete per sfondare la banca: rubata la cassaforte

Hanno usato un furgone come ariete e hanno sfondato la vetrata della postazione bancomat, per poi portare via la cassaforte. Colpo all'Ubi Banca di via dei Missaglia, zona sud di Milano, nella notte tra venerdì 4 sabato 5 febbraio, poco prima delle 5.

Il veicolo è stato visto mentre forzava la parete di vetro laterale dell'Atm fino a infrangerla. Dopo che è stato lanciato l'allarme al 112, sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato.

Dei ladri però non vi era più alcuna traccia, messo a punto il blitz, sono riusciti a fuggire con il bottino facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti non hanno potuto fare altro che constatare che la cassaforte era stata sottratta. In corso le indagini per risalire ai rei; in via di quantificazione l'importo del denaro rubato.