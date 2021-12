"Accerchiano" anziani al bancomat e li derubano, arrestata una banda

Il 25 luglio 2020, a Milano, raggirarono un uomo di sessantadue anni mentre stava prelevando contanti da uno sportello bancomat. Ora sono stati catturati dai carabinieri di Torino, che hanno individuato e arrestato i componenti di una banda protagonista di vari colpi, del tutto simili tra loro, in diverse regioni del nord Italia. I responsabili sono due uomini di trentasei anni e una donna di trentaquattro, tutti di origini romene. Nove gli episodi contestati.

I tre sceglievano vittime 'in là' con l'età (il più giovane è proprio quello truffato a Milano), la 'accerchiavano' per spiare il pin, la distraevano e intanto sostituivano la carta del bancomat con una clonata per prelevare immediatamente il contante desiderato.

Un uomo della banda simulava di attendere in fila per compiere un'operazione allo sportello e 'captava' il codice segreto dell'anziana vittima che stava prelevando. La complice, dopo aver gettato a terra una banconota, attirava l'attenzione della vittima indicando educatamente la banconota facendole credere che le fosse caduta. Quando il malcapitato si voltava chinandosi per raccoglierla, l'uomo, con la massima destrezza, sostituiva la tessera bancomat ancora nella feritoia con un'altra, molto simile in quanto rilasciata dallo stesso istituto di credito e già oggetto di precedente furto attuato con la medesima tecnica.

Nove anziani derubati

Con questa strategia la banda è riuscita a derubare almeno nove anziani tra il 17 e il 27 luglio del 2020, colpendo soprattutto a Torino e provincia ma anche altrove: a Treviso, Milano, Modena e Ferrara. Il 'colpo' milanese ha fruttato loro 500 euro di prelievo indebito ma la banda è arrivata a rubare alle vittime anche 6.750 euro in una sola volta. Il totale dei proventi è di quasi 25 mila euro.

L'11 dicembre, sempre a Torino, i carabinieri avevano sgominato un'altra banda di romeni che rubava carte e bancomat ad anziani mentre prelevavano dagli sportelli automatici, 'operativa' nello stesso periodo (tra giugno e settembre 2020). Gli investigatori sono quindi al lavoro per capire se vi sia un collegamento tra i due diversi gruppi.