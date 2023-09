Spaccata alla Coop, ladri sradicano il bancomat e scappano

Prima hanno mandato in frantumi la porta, poi hanno agganciato il bancomat e lo hanno sradicato. Letteralmente. Spaccata alla Coop di via Arconate a Busto Garolfo all'alba di lunedì 18 settembre. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Tutto è successo intorno alle 5. I ladri sono entrati nel punto vendita utilizzando un'auto come ariete. Una volta dentro hanno agganciato lo sportello automatico e lo hanno trascinato via. Quando i carabinieri della compagnia di Legnano sono intervenuti sul posto erano già scappati facendo perdere le loro tracce.

Sul caso sono in corso indagini. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Per il momento il bottino non è stato quantificato.