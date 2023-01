Assalta il bar e cerca di portare via tutto: arrestato

Prima ha sollevato la saracinesca, poi è penetrato all'interno del bar. Probabilmente voleva scappare con il registratore di cassa ma per lui sono scattate le manette. Un egiziano di 35 anni è stato arrestato dopo aver cercato di svaligiare un bar di via Nikolajevka a Milano (zona Bisceglie) nella serata di domenica 8 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 21 e a segnalare il tutto alla polizia è stato un passante che stava attraversando la strada che ha notato il 35enne mentre stava sollevando la saracinesca del locale. Sul posto è intervenuto sia il proprietario del locale, un uomo di 50 anni, che gli agenti della questura; è stato il barista a braccare e a immobilizzare il 35enne fino all'arrivo della polizia.

Per il 35enne sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato. È stato accompagnato in questura e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della convalida del fermo.