I minorenni che svaligiano i bar di Milano tra Centrale e Porta Venezia

Prima due colpi fotocopia in due bar di Milano, poi le manette per due dei tre componenti della "batteria". È successo nella notte tra martedì e mercoledì 2 agosto tra via Filzi e via Panfilo Castaldi (a cavallo la zona della Stazione Centrale e Porta Venezia), nei guai due ragazzi di 16 anni, entrambi arrestati dai carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alle 4 del mattino quando un passante ha notato che tre persone stavano forzando la saracinesca di un bar al civico 37 di Panfilo Castaldi. È scattata la chiamata al 112, ma mentre i carabinieri intervenivano sul posto i ladri - nonostante il passante abbia cercato di fermarli - sono entrati nel locale e hanno rubato ciò che hanno trovato nel registratore di casa.

I militari sono riusciti a fermarne due: un ragazzo tunisino di 16 anni e una 16enne marocchina. Addosso a quest'ultima, inoltre è stato trovato un coltello che ha usato per minacciare il passante. Poco dopo una pattuglia che stava attraversando via Filzi è stata fermata dal titolare di un bar che ha denunciato di aver subito un furto. Attraverso le telecamere i carabinieri hanno riconosciuto che gli autori del furto erano sempre stati gli stessi.

Entrambi i 16enni sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato; la ragazza, inoltre, è stata denunciata per porto abusivo di arma.