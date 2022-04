Entrano nel bar e rubano i palmari delle ordinazioni

Sono entrati nel bar bistrot di piazza Minniti a Milano, in zona Isola, alle quattro e mezza di giovedì mattina per rubare all'interno.

Uno dei due è stato arrestato dalla polizia, sopraggiunta in seguito ad un allarme diramato al 112. Gli agenti hanno còlto sul fatto un marocchino di vent'anni irregolare in Italia e con alcuni precedenti, mentre il complice è riuscito a fuggire. La refurtiva è stata recuperata quasi tutta. I due malviventi avevano cercato di rubare i palmari utilizzati dentro il locale per prendere le ordinazioni.

L'uomo è stato arrestato per furto aggravato in concorso con ignoti.