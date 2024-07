Rubano uno zaino in un bar davanti al Duomo: bloccati due ladri

Prima il furto in pieno centro, poi hanno cercato di scappare ma sono stati fermati dalla polizia. È successo in via Orefici a Milano nella serata di martedì 2 luglio dove la polizia ha bloccato un 24enne e un ragazzo di 17 anni che poco prima avevano rubato uno zaino in un bar tra il Duomo e Cordusio.

Tutto è successo intorno alle 23.30, come riportato in un comunicato di via Fatebenefratelli. I due malviventi hanno attirato l’attenzione dei poliziotti della sesta sezione della squadra mobile mentre si aggiravano tra i turisti. I detective li hanno seguiti fino a quando non sono entrati in un locale e si sono avvicinati ad un tavolo dove erano sedute alcune persone intente a consumare un panino. Proprio in questo si sono impossessati di uno zaino che era stato adagiato su una sedia per poi scappare.

Non sono andati molto lontano: sono stati bloccati dai poliziotti. Addosso al 24enne, arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso, è stato trovato anche uno smartphone risultato rubato martedì mattina a Bologna (motivo per il quale è stato denunciato anche per ricettazione). Il 17enne, invece, è stato indagato a piede libero e accompagnato in una struttura per minori.