Ruba pochi spicci in un bar, poi manda in ospedale due agenti (uno con un braccio spaccato)

Il complice è scappato, lasciandolo quasi in trappola lì. E lui, in un disperato tentativo di fuga, comunque fallito, ha ferito due agenti perdendo anche per strada il magro bottino. Un ragazzo di 19 anni, cittadino marocchino, irregolare e con precedenti, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì a Milano con le accuse di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale al termine di un tentativo di furto in un locale di piazza Firenze.

A fermarlo sono stati gli agenti delle volanti, che passando in piazza poco prima delle 4 hanno notato un uomo che teneva sollevata la saracinesca del "Accussì bar", in quel momento chiaramente chiuso. Alla vista dei poliziotti, il sospettato è fuggito, mentre il 19enne ha cercato di strisciare fuori dal locale - passando proprio sotto la claire - con in mano la cassa al cui interno c'erano pochi spicci.

Dopo aver buttato il registratore, il ragazzo si è scagliato contro gli agenti, che sono riusciti a bloccarlo non senza fatica. Nella colluttazione, un poliziotto ha riportato politraumi guaribili in dodici giorni, mentre un suo collega è finito in ospedale con un mese di prognosi per la frattura di un braccio.