Scassina la porta di un bar per rubare monetine

Ha tentato di forzare la porta di un bar in via Restelli, a Milano, in piena notte: ma è stato sorpreso da una volante della polizia di pattuglia nella zona.

È successo alle tre di domenica notte. Lui è un uomo italiano di 52 anni. Gli agenti di polizia, dopo averlo preso in custodia, hanno compreso che, poco prima, aveva forzato con successo la porta di un altro bar, nelle immediate vicinanze, e aveva rubato delle monete da due registratori di cassa. L'uomo è stato arrestato per furto pluriaggravato e andrà in direttissima.