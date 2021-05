I tre uomini fermati con un sacco dell'immondizia pieno di gratta e vinci rubati

In manette tre ladri che avevano appena messo a segno una spaccata in un bar tabacchi

Colpo riuscito, fuga fallita. Tre uomini - un 40enne serbo, un 38enne romeno e un 43enne kosovaro, tutti con precedenti - sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì dalla polizia con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver svaligiato un bar tabacchi di via Sauli.

L'allarme è scattato verso le due, quando un passante ha telefonato al 112 per segnalare che tre persone vestite di scuro, con un sacco nero in spalla, si stavano allontanando dal locale. La Volante intervenuta sul posto ha accertato che effettivamente la saracinesca del bar tabacchi era stata tagliata e che all'interno era tutto completamente a soqquadro.

La caccia all'uomo ha dato subito i suoi frutti perché i tre sono stati rintracciati pochi minuti dopo mentre cercavano di nascondersi nei pressi di un palazzo poco distante. Gli agenti li hanno trovati in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso - tra cesoie, cacciavite e leverini -, oltre che di un sacco nero da immondizia al cui interno c'erano gratta e vinci da 1, 5, 10 e 20 euro per un valore totale di 5mila euro. In più, i ladri avevano forzato la cassa del bar tabacchi portando via 450 euro in monetine.