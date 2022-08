Ruba il telefono a una barista ma si trova gli agenti alle spalle

Ha approfittato del fatto che un barista stesse lavorando e con una mossa fulminea ha preso il suo cellulare. L'intera scena non è passata inosservata agli agenti della polizia ferroviaria, impegnati in un servizio antiborseggio in stazione Centrale, durante la giornata di domenica.

È stato così arrestato un cittadino georgiano 42enne, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di furto aggravato. I poliziotti, stando a quanto riferito dalla questura, hanno osservato da lontano la scena del furto e poi sono intervenuti. Aveva preso "al volo" il telefono cellulare custodito in un vano posto dietro al bancone.

Il responsabile è stato bloccato dagli agenti e arrestato. Il cellulare è stato restituito al proprietario, che non si è reso conto di quanto accaduto finché non ha visto gli agenti con il suo telefono tra le mani.