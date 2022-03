"Sono il tecnico", ma quello vero è davanti a lui: per il ladro 'sfortunato' finisce male

Per scagionarsi ha detto di essere il tecnico dell'azienda. Ma per sua sfortuna l'uomo davanti a lui era il tecnico, quello vero. Un 34enne, cittadino romeno senza precedenti, è stato arrestato mercoledì sera a Milano dalla polizia dopo aver cercato di rubare la batteria di una bici elettrica in sharing della Lime.

A incastrarlo è stato proprio un dipendente della società, un italiano anche lui 34enne, che passando in via Visconti d'Aragona ha visto il ladro agirarsi con fare sospetto attorno al mezzo. È bastato osservare qualche istante i suoi movimenti per vederlo togliere la batteria, posizionata in un sacchetto di plastica, per poi cercare di allontanarsi.

Bloccato dal tecnico, alla sua richiesta di spiegazioni il 34enne ha cercato di difendersi spacciandosi per un "collega". La scusa però è servita a poco perché per lui sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato.