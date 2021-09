L'uomo che ruba le batterie degli scooter elettrici del sharing

Era uno specialista del settore: furti di batterie di scooter elettrici dei vari servizi di sharing presenti a Milano. Mercoledì sera, quando si è ritrovato addosso le volanti della polizia, stava facendo proprio quello. I poliziotti lo hanno beccato con le mani su un motorino di Cityscoot in viale Sarca, mentre armeggiava per smontare la pila, ma all'interno del suo zaino nascondeva diverse batterie, per un valore di un migliaio di euro.

Lui è un italiano di 33 anni con precedenti specifici e ora è accusato di furto pluriaggravato. L'allarme è scattato poco prima delle 22 in viale Sarca, zona nord della città. Il 33enne, stando a quanto ricostruito in un secondo momento dagli agenti arrivati sul posto, poco prima aveva rubato altre tre batterie di altrettanti scooter parcheggiati 150 metri più in là. Secondo i dati della questura, l'azienda Cityscoot negli ultimi due anni ha subito circa 680 furti di questo genere.