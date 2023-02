Tenta di rubare borsa a ragazza scesa dall'auto per fare benzina

Si è avvicinato all'auto di una ragazza scesa a fare benzina a un self service e ha rubato la borsa appoggiata sul sedile della vettura. Ma è stato visto da due poliziotti e arrestato.

È successo a Rozzano alle undici e mezza di martedì mattina, presso la stazione di servizio dell'Ip. I due poliziotti, liberi dal servizio, hanno assistito a tutta la scena perché si trovavano lì per caso: l'uomo, identificato poi come un cubano di 59 anni, ha approfittato del fatto che la ragazza fosse scesa dalla sua auto per fare benzina e si è avvicinato alla vettura, ha aperto la porta e ha afferrato la borsa.

Immediatamente i due agenti (insieme a un cliente del benzinaio) sono intervenuti e hanno bloccato il 59enne, arrestandolo per tentato furto pluriaggravato.