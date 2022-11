Milano, uomo derubato della bici da 16mila euro in centro

Tradito dal Gps. Un ragazzo di 18 anni, un giovane marocchino, è stato arrestato martedì sera a Milano dalla polizia con l'accusa di furto aggravato dopo aver rubato una bici griffata Agnelli dal valore di 16mila euro.

L'allarme è stato dato verso le 21 dal proprietario del mezzo, un italiano di 53 anni, che ha telefonato al 112 raccontando che la bicicletta, parcheggiata in strada, era sparita. Il 53enne ha poi segnalato che attraverso il Gps riusciva a seguire la speciale e-bike, a pedalata assistita, tracciando così praticamente in diretta il percorso del ladro.

Dopo via Tonale e via Melchiorre Gioia, il segnale si è fermato in piazza Duca d'Aosta, dove il 18enne è stato poi trovato, effettivamente ancora in possesso della bici. L'Agnelli, fatta su misura e artigianalmente, è stata riconsegnata al proprietario, mentre il ragazzo è stato dichiarato in arresto.