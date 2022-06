I ladri di biciclette traditi dalla vicina sul balcone

Troppo rumore per passare inosservati. Tre ladri sono stati sorpresi nella notte tra mercoledì e giovedì mentre cercavano di rubare sei biciclette dal cortile di un condominio di viale Monza. L'allarme è scattato verso le 3, quando una signora si è affacciata dal balcone di casa e ha notato il gruppetto - composto da due uomini e una donna - all'opera.

Appena hanno capito di essere stati scoperti, i tre si sono allontanati ma sulla loro strada hanno trovato una volante della questura, subito intervenuta sul posto. Un 22enne, un giovane italiano, è stato fermato mentre trascinava due biciclette sul marciapiedi ed è stato dichiarato in arresto con l'accusa di furto aggravato. Gli altri due complici sono riusciti a scappare ma nella fuga hanno lasciato altre quattro bici in strada, immediatamente restituite ai proprietari.

Poco prima, verso le 20, le manette erano scattate per un 21enne e un 24enne, anche loro sorpresi a rubare una bici. Scoperti dalla polizia, i due hanno cercato di far perdere le proprie tracce a bordo di una BikeMi, la stessa per entrambi, ma la loro corsa è finita nel giro di pochi metri.