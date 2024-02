La bici rubata a un 13enne e ritrovata all'Ortomercato

Due biciclette rubate sono state ritrovate all'Ortomercato di Milano, all'interno di uno stand. Una delle due bici (una 'rock-rider' bianca) aveva un grande valore affettivo per il suo giovanissimo proprietario, un 13enne, che la usava per andare a scuola e divertirsi con gli amici. Alcune settimane fa era stata rubata: il 9 febbraio il padre del ragazzo aveva inviato una segnalazione alla pagina Facebook ufficiale del 'Nucleo Bici Rubate' della polizia locale di Milano.

Sulla bici era installato un rilevatore Gps che, ormai da qualche giorno, stava localizzando il mezzo in una posizione non meglio precisata tra gli stand dell'Ortomercato. Effettuate le verifiche, gli agenti si sono recati sul posto per cercarla. La bici è stata ritrovata insieme a una seconda bicicletta, anch'essa rubata e già restituita al proprietario. Il titolare dell'azienda che aveva lo stand in uso è stato denunciato per ricettazione.

La pagina Facebook ufficiale del Nucleo è attiva non solo per la pubblicazione di tutte le biciclette e i monopattini ritrovati in città, ma anche perché permette ai cittadini di segnalare bici rubate.