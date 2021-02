Entrano col furgone al Bicimania di Legnano: rubate 17 biciclette, furto da oltre 50mila euro

Hanno usato un furgone come ariete: due colpi ben assestati, poi il furto. Un blitz quasi da manuale messo a segno da cinque malviventi in 134 secondi. Due minuti e 14 secondi durante i quali sono state rubate 17 biciclette per un valore di oltre 50mila euro. Maxi furto con spaccata al Bicimania di Legnano nella serata di martedì 2 febbraio.

I ladri sono entrati dall’ingresso principale alle 20:49 e 36 secondi dopo aver abbattuto la porta e la serranda con un furgone di un’azienda di noleggi. Una volta dentro è scattata la razzia: in una manciata di secondi si sono impadroniti di quasi tutto quello che c’era: biciclette da corsa, mountain bike, e-bike e persino delle bici da bambino. Tutte lanciate sul Ford Transit Transit e su altri due mezzi d'appoggio che si trovavano nel parcheggio del centro commerciale.

Il furto è stato interamente ripreso dalle telecamere a circuito chiuso del negozio che hanno immortalato tutte le azioni di malviventi (quasi tutti a volto coperto). Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Legnano, intervenuti sul posto per i rilievi. Dal comando provinciale di via Moscova i militari hanno fatto sapere che le due automobili d’appoggio avevano targhe rubate. Secondo quanto appreso da MilanoToday il valore della merce rubata è coperto dall’assicurazione.

Aggiornamento 15:04: i malviventi in azione erano cinque e non sei, come scritto in precedenza.