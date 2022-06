Scappano in due a bordo della stessa bici (rubata): finisce male

Troppo lenti per fuggire. Due ragazzi, un 21enne e un 24enne, entrambi cittadini ucraini, sono stati arrestati mercoledì sera a Milano dalla polizia con l'accusa di furto aggravato dopo aver rubato una bicicletta di BikeMi, il servizio comunale di sharing.

I due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, sono stati sorpresi poco dopo le 20 in piazzale Corvetto, all'angolo con viale Martini, mentre strappavano uno dei mezzi dalla rastrelliera utilizzata per la restituzione e il parcheggio delle bici. Sorpresi dalla volante, il 21enne e il 24enne sono saliti a bordo della bicicletta - entrambi sulla stessa - e hanno cercato un'improbabile fuga. La loro corsa è finita poco dopo, quando sono stati raggiunti, bloccati e dichiarati in arresto.

Nella notte la stessa sorte è toccata a un altro ladro di bici. Il giovane, 22 anni, è stato fermato subito dopo aver rubato due biciclette da un cortile di viale Monza insieme ad altri due complici, che sono riusciti a fuggire lasciando però in strada altri quattro mezzi appena "scippati".