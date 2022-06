Assalto all'alba nel negozio in centro a Milano: un arresto

Ha preso un palo e lo ha usato come ariete. Ha distrutto la vetrina, è entrato nel negozio e ha afferrato tutto quello che poteva. Poi è scappato e mentre stava fuggendo è stato fermato dalla polizia. Un uomo di 33 anni, cittadino romeno, è stato arrestato all'alba di venerdì 10 giugno dopo aver rubato all'interno del negozio Blukids di via Canonica a Milano (zona Arco della Pace).

Tutto è successo intorno alle 5 del mattino, come riferito da via Fatebenefratelli. Il ladro ha distrutto la vetrina del negozio usando un palo della segnaletica stradale come ariete. Una volta all'interno dell'esercizio commerciale ha afferrato circa mille euro di vestiti e poi è scappato.

Pochi metri dopo è stato intercettato da una volante della polizia che lo ha braccato e arrestato. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto, la merce, invece, è stata restituita al negozio.