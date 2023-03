Ruba una Bmw in Germania e scappa a Milano con l'auto, preso

Tradito dalle telecamere, dopo quasi novecento chilometri di fuga. Un uomo di 48 anni, un italiano con precedenti, è stato denunciato venerdì sera a San Giuliano Milanese dopo essere stato trovato alla guida di un suv Bmw X5 rubato a inizio febbraio in Germania.

A fermarlo sono stati gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Fabio Allais, che da qualche giorno - grazie agli occhi elettronici del comune - avevano notato che una macchina rubata continuava a circolare in città. La targa, segnalata dal paese teutonico, era infatti stata ripresa più volte dalle telecamere in entrata e uscita da San Giuliano.

La svolta è arrivata quando i "ghisa" hanno intercettato il veicolo su via Emilia e lo hanno fermato. A bordo c'era proprio il 48enne, in possesso di un coltello. L'uomo, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, aveva trovato rifugio da un amico in un condominio in centro dopo essere arrivato dalla Germania con la vettura.

La Bmw è stata sequestrata - in attesa di essere riconsegnata al proprietario - e lui è stato denunciato a piede libero per ricettazione. La stessa sorte toccata sabato sera a un uomo sorpreso in auto con un coltello e una mazza da baseball, motivo per cui anche lui per porto abusivo di armi.