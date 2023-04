I ladri "ciclisti" che vanno a rubare a casa di un'anziana di 98 anni

Fallito il colpo, fallita la fuga. Un uomo di 34 anni, cittadino cileno, con precedenti, è stato arrestato giovedì sera a Bollate con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato - insieme a un complice, fuggito - di svuotare casa di una 98enne.

A bloccarlo sono stati i carabinieri, che alle 20.30 sono stati allertati da un vicino dell'anziana, che ha sentito dei rumori sospetti arrivare dall'appartamento accanto al suo e ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Quando i militari sono arrivati sul posto, i due avevano già forzato la porta finestra ed erano entrati in casa. Alla vista degli uomini in divisa, il 34enne e l'amico sono scappati a bordo di due biciclette, dividendosi tra di loro.

Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi, mentre l'altro ha fatto perdere le proprie tracce. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di 2 borse, 2 cinture, un borsello da donna, una cassa acustica e uno zaino, tutti verosimilmente appena rubati in un'altra abitazione. Il 34enne è stato quindi denunciato anche per ricettazione.