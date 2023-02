Colpo grosso delle ladre in centro: rubata borsa con 30mila euro dentro

L'approccio in strada, il momento di distrazione e la fuga col bottino. Colpo grosso delle ladre lunedì pomeriggio in centro a Milano, dove una 24enne irachena è stata derubata della borsa al cui interno aveva 30mila euro in contanti.

La vittima, stando a quanto lei stessa ha poi raccontato alla polizia, verso le 15.30 è stata fermata da due donne in via Monte Napoleone, all'altezza del civico 11. Le due, descritte come di etnia rom, l'hanno fermata con una scusa, l'hanno distratta e poi le hanno portato via la borsa, che lei aveva per un attimo tolto dalla spalla.

La 24enne ha poi spiegato agli agenti che nel portafogli aveva i 30mila euro cash, chiaramente spariti nel nulla. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, delle due ladre non c'era già più traccia.