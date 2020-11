Milano, rubano borsa da un'auto nonostante dentro ci siano due bimbi e scappano in tram

Distraggono un'automobilista. Aprono lo sportello della vettura e rubano una borsa, nonostante all'interno dell'abitacolo ci siano due bambini. Poi scappano su un tram. Peccato - per i malviventi - che ha seguire l'intera scena ci siano i poliziotti della Squadra Mobile di Milano.

Lunedì 23 novembre - ma la notizia è emersa solo una settimana dopo - gli agenti della questura hanno arrestato due cittadini nordafricani per il reato di furto aggravato in concorso. In particolare i poliziotti, transitando per via Bramante in zona Sempione, hanno notato i due stranieri aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta e hanno deciso di monitorarne i loro movimenti. Arrivati in via Giorgione, dopo un cenno d'intesa, si sono diretti verso un'autovettura ferma in sosta con le quattro frecce accese. A bordo c'era un cittadino cinese e i due nipotini.

Il furto e la fuga in tram

I due si sono prima posizionati alle spalle dell'auto, poi uno dei due è passato accanto alla macchina ed ha sbattuto con la mano la portiera laterale per distrarre il conducente. In quell'esatto istante il complice si è accovacciato sul lato opposto ed ha aperto la portiera posteriore incurante della presenza dei bambini e ha asportato una borsa contenete effetti personali, documenti e denaro.

I due malviventi, con numerosi precedenti penali e condanne per reati contro il patrimonio, si sono dati alla fuga salendo a bordo di un tram ma sono stati subito fermati e arrestati dagli agenti e la refurtiva è stata riconsegnata al proprietario in sede di denuncia.