Il furto della borsa di lusso tra gli stand della Fiera

Furto sventato dai carabinieri del radiomobile all'interno dei padiglioni fieristici di Rho, nel tardo pomeriggio di giovedì 11 gennaio. I militari hanno sorpreso un uomo di 62 anni, di nazionalità peruviana, che aveva rubato una borsa di lusso a una visitatrice della rassegna 'Milano Home', in corso a Rho-Fiera.

La donna si è resa immediatamente conto che il malvivente le aveva sfilato la borsa (un modello di lusso, con un portafogli e un paio di occhiali 'griffati', per un valore complessivo di 2.500 euro), e ha dato l'allarme segnalando l'uomo in fuga. Il personale di vigilanza presente tra gli stand fieristici ha bloccato il ladro, fino all'arrivo di una pattuglia dei carabinieri, che lo ha preso in custodia e arrestato.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria mentre l'uomo, trattenuto nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Rho, ha avuto l'udienza direttissima venerdì mattina: il giudice ha stabilito per lui l'obbligo di firma.