Ruba la borsa alla cliente nel ristorante, ma viene arrestato fuori dal locale

Furto all'interno di un ristorante di Milano nel primo pomeriggio di sabato 16 dicembre. Erano circa le due quando un ladro ha trafugato la borsa di una cliente, finendo però arrestato poco dopo.

È successo verso le due di pomeriggio in via Spallanzani, zona Porta Venezia. Il malvivente (un cubano di 30 anni, irregolare in Italia e senza precedenti), insieme a un complice ha preso la borsa di una donna italiana di 65 anni, che si trovava seduta a un tavolo e aveva lasciato la sua borsa alla spalliera della sedia. All'interno il portafogli e vari effetti personali.

Sulle prime, la donna non s'è accorta del furto; un altro cliente del ristorante gliel'ha detto, facendole notare i due malviventi che si allontanavano. Lei, allora, ha chiamato il 112. La polizia, intervenuta sul posto, ha bloccato il 30enne poco lontano dal ristorante. La borsa è stata recuperata e restituita alla proprietaria.