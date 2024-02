Rubano borsa a una cliente di un locale a Milano con 'la solita' tecnica

Girano tra i dehors in centro a Milano cercando cosa rubare. Finché non lo trovano, vanno a segno e scappano. Venerdì sera, però, a due ragazzi le cose non sono andate come avevano programmato e sono stati arrestati dalla polizia. A tradire i due, il fatto che uno di loro fosse stato già arrestato per lo stesso motivo pochi mesi prima.

Le manette scattano in corso Garibaldi attorno alle 20. L'attenzione degli agenti della Sesta sezione della Squadra mobile, guidata da Marco Calì, viene catturata da un 25enne peruviano. A novembre era stato arrestato dagli stessi poliziotti. È con un ragazzo più giovane di lui e continuano girare tra tavoli dei locali.

Dehors pieni di gente all'ora dell'aperitivo. Prima in Chinatown, in via Paolo Sarpi, e poi in corso Garibaldi. Proprio in un locale in zona Porta Nuova, dove un gruppetto di ragazzi mangiava e beveva, il 25enne si piazza dietro la sedia di una di loro e con un gesto veloce prende la sua borsetta. Coprendola prima con il suo giubbotto.

Non fanno in tempo a scappare perché vengono subito fermati dai poliziotti. Per loro l'accusa è furto aggravato in concorso. La borsetta viene restituita alla proprietaria, una 29enne italiana, mentre per i due scatta il processo per direttissima. Per entrambi scatta il divieto di dimora sul territorio comunale