Ruba un borsello da 900 euro alla Rinascente, ma la sicurezza lo incastra

Pensava di riuscire a scappare con la refurtiva senza essere notato in uno dei negozi più grandi e controllati del centro di Milano. Si trovava all’interno della Rinascente il cileno di 32 anni che ha tentato di rubare un borsello dal valore di circa 900 euro. L’uomo è stato notato dalla sicurezza che lo ha placcato allertando le forze dell’ordine.

Tutto è avvenuto intorno alle 13.30 di sabato 9 dicembre. Con la ressa dei turisti e di chi si appresta ad acquistare i regali di Natale, il ladro pensava di non farsi notare quando si è avvicinato a uno scaffale nei noti grandi magazzini milanesi prelevando un borsello e nascondendolo addosso.

Gli agenti giunti sul posto hanno ascoltato la testimonianza della guardia del negozio che aveva visto tutto e aveva immobilizzato il cileno. Poi sono passati alla perquisizione: oltre alla refurtiva, l’uomo nascondeva un paio di anti taccheggio probabilmente rimossi dal borsello e da qualche altro capo che non era riuscito a portare via, oltre che una tronchesi utile per tagliare proprio il dispositivo anti furto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato.