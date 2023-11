Sala su Briatore: "Spero abbia denunciato" e intanto il video è sparito

Dopo lo sfogo su Instagram di Flavio Briatore in merito al furto subìto in centro a Milano, il sindaco Beppe Sala risponde: "Spero sia andato in questura oltre a dirlo sui social". L'imprenditore, infatti, ha raccontato la storia del ladro che gli ha sottratto uno zaino dalla macchina, sotto il naso del suo autista, e dell'eroico gesto di un comandante della guardia di finanza di passaggio che ha bloccato il malvivente. E la sua vetrina è stata internet: il video ha avuto migliaia di visualizzazioni, commenti e una forte ridondanza sui media, specie in un periodo storico come questo dove gli occhi sono puntati sulla sicurezza di Milano.

Ma Briatore, quel video, ha deciso di cancellarlo, rimuoverlo dal suo profilo Instagram senza spiegazioni. Dopo ore online, la testimonianza è stata rimossa, forse proprio dopo il commento di Sala? Milano è come Gotham City, dicono in tanti, e a dare manforte alla teoria sono le sempre più consistenti denunce tramite social, in particolare quelle che arrivano dai volti noti.

Cosa è successo

"Erano le 11 del mattino, mi trovavo in via Cordusio per una caffè e il mio autista mi stava aspettando fuori”. Ecco la testimonianza di Flavio Briatore. Secondo quanto spiegato dall’imprenditore, l’autista sarebbe sceso dalla vettura per rispondere a una telefonata di lavoro, quando “un monopattino con a bordo un extracomunitario ha aperto la portiera della macchina e rubato il mio zainetto fuggendo”. Per fortuna, sottolinea Briatore, a pochi passi dal furto era presente un capitano della guardia di finanza che ha intercettato e fermato il ladro restituendo lo zaino al proprietario.