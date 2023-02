Fanno shopping gratis in Buenos Aires: arrestati

Hanno cercato di fare shopping gratis in corso Buenos Aires, ma per loro sono scattate le manette. Due uomini, un 25enne marocchino e un 29enne algerino, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso nella mattinata di sabato 11 febbraio.

Tutto è accaduto intorno alle 10. Ad allertare il 112 è stato un addetto alla vigilanza che aveva notato i due mentre rubavano i vestiti. I militari del nucleo radiomobile li hanno bloccati all'esterno del negozio con i capi di abbigliamento a cui avevano tolto le placche antitacheggio.

Tutti i vestiti (circa 250 euro il loro valore) sono stati restituiti al negozio, i due arrestati sono stati ristretti nelle celle di sicurezza della caserma Montebello, in attesa del giudizio per direttissima previsto per la giornata di lunedì 13 febbraio.