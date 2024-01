Cerca di fare shopping gratis in Buenos Aires: arrestato

Ha cercato di fare shopping gratis in corso Buenos Aires, ma per lui sono scattate le manette. Un marocchino di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio.

Tutto è successo poco prima delle 18, come riferito da via Fatebenefratelli. Il 29enne ha preso diversi articoli dagli scaffali del negozio (due paia di scarpe, una felpa e un pantalone Adidas, un borsello, una cintura e un cappellino), quando si è presentato in cassa non ha tirato fuori il bancomat ma ha spintonato l’addetto alla sicurezza ed è scappato in strada. Una volante di passaggio del commissariato Porta Venezia ha notato quello che stava succedendo e ha inseguito il ragazzo fino in via Petrella, dove è stato fermato e ammanettato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio, per il 29enne sono scattate le manette con l’accusa di rapina impropria.