"Si sieda signora": e la derubano, ma sul bus ci sono i poliziotti

Prima hanno finto di voler aiutare la loro vittima. Poi, hanno cercato di farle credere che erano state proprio loro a ritrovare il suo portafogli, soltanto per cercare di rubare ancora. Quello che non potevano sapere, però, è che a osservare tutta la scena c'erano degli agenti in borghese.

Quattro donne - tutte cittadine bosniache tra i 23 e i 28 anni, tutte con precedenti - sono state arrestate lunedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di furto pluriaggravato in concorso dopo aver derubato una 75enne a bordo di un pullman della linea 91.

La banda è entrata in azione alla fermata di viale Monte Ceneri, dove le quattro si sono accodate all'anziana che stava salendo a bordo. Sotto lo sguardo degli agenti, le ladre hanno ccerchiato la vittima e hanno iniziato a toccarla insistentemente con la scusa di procurarle un posto a sedere. Appena l'anziana si è accorta che il suo portafogli era sparito, ha urlato e ha dato l'allarme, ma le stesse quattro hanno continuato a toccarla, cercando altri oggetti da rubarle.

A quel punto i poliziotti hanno bloccato le donne e, scesi alla fermata successiva lungo viale Monte Ceneri, hanno recuperato il portafogli che una delle giovani aveva lasciato cadere a terra. Il bottino è stato quindi restituito all'anziana.