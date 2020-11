Parabiago (Milano), sfondano calzaturificio, speronano vigilanza e rubano scarpe di lusso

Hanno sfondato le porte di un calzaturificio, si sono introdotti all'interno e dopo aver rubato scarpe di pregio si sono dati alla fuga speronando l'auto della vigilanza che nel frattempo era intervenuta. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, verso le 4, al Calzaturificio Roveda di via Isonzo a Parabiago (Mi), dove sono intervenuti i carabinieri di Legnano.

In base a quanto ricostruito dai militari, per sbarrare la strada alle forze dell'ordine i ladri hanno usato un furgone, risultato rubato, abbandonandolo sul posto. Poi servendosi di altre due auto hanno messo a punto il colpo. Numerose le calzature di lusso asportate: ne è in corso l'esatta quantificazione.

Dopo aver rubato le scarpe, i ladri si sono dati alla fuga a bordo dei due veicoli e hanno speronato l'auto dei vigilantes, che nel frattempo erano sopraggiunti dopo che è scattato l'allarme, riuscendo a evitare di essere fermati. Per fortuna nessuno è rimasto ferito nello scontro.

I malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce. Per far luce sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Legnano.