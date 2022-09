L'uomo che ruba nella cassaforte della coinquilina, sotto le telecamere

L'assenza di segni di effrazione, la sua presenza in casa e, soprattutto, le immagini registrate dalle telecamere: tutti indizi che hanno inequivocabilmente portato a lui. Un uomo di 48 anni è stato indagato mercoledì dalla polizia con l'accusa di furto aggravato perché sospettato di aver rubato in camera della sua coinquilina, una 60enne con cui condivide un appartamento in via Pico della Mirandola.

A denunciare l'accaduto è stata la stessa vittima, che in mattinata ha telefonato al 112 per chiedere aiuto. Ai poliziotti intervenuti sul posto, la signora ha spiegato di essere rientrata in città lo scorso 15 settembre e di essersi accorta soltanto 5 giorni dopo che dalla cassaforte erano spariti gioielli e monili in oro. In quel momento, però, la donna non avrebbe dato l'allarme ma avrebbe raccolto da sola le prove, scoprendo che il presunto ladro era stato ripreso dalle telecamere installate nella stanza e che, evidentemente, era il suo coinquilino.

Mercoledì, dopo un'altra settimana, la 60enne ha quindi deciso di raccontare tutto alla polizia, consegnando anche i filmati, che pare siano inequivocabili. Gli agenti hanno così identificato l'uomo, che non era presente nell'appartamento, e lo hanno indagato a piede libero. Sulla cassaforte e sulla porta non sono stati trovati segni di manomissione: un dettaglio che conferma che chi ha agito fosse in possesso delle chiavi. Il bottino è invece sparito nel nulla.