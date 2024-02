I ladri che cercano di rubare 700 cosce di maiale

Colpo "goloso", ma fallito. Tre uomini - un 26enne, un 21enne e un 20enne, tutti cittadini romeni - sono stati arrestati lunedì sera a Melzo con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare 700 cosce di maiale.

A bloccarli sono stati i carabinieri, che verso le 20 sono passati in viale Svezia - nella zona industriale della città - e hanno visto i tre che forzavano il portellone di un camion frigo che era parcheggiato in strada. Quando i militari sono intervenuti, i ladri erano già riusciti a spaccare le sicure e stavano per mettere le mani sul prezioso carico custodito nel mezzo: ben 700 prosciutti destinati alla grande distribuzione.

I ladri sono quindi stati arrestati e portati in caserma in attesa del processo per direttissima. I carabinieri stanno ora cercando di verificare se i tre possano aver messo a segno furti molto simili nelle ultime settimane.