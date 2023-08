Ritrovano a Milano il camper rubato a una famiglia di turisti a Como

Un gps e la velocità di polizia e carabinieri. È grazie a questi tre elementi che una famiglia belga in vacanza in Italia ha ritrovato il suo camper. La disavventura a lieto si è sviluppata tra il lago di Como e Milano.

La famiglia aveva lasciato il proprio camper in sosta in un parcheggio all'inizio di via Bellinzona (zona Villa Olmo). Dopo avere visitato la città a piedi sono tornati al camper e hanno scoperto con grande sconcerto che il mezzo era stato rubato.

L'immediata denuncia alla polizia della questura di Como, però, ha permesso agli agenti di iniziare immediatamente le ricerche. I dati inseriti nel database Interforze del ministero sono stati diramati a tutte le pattuglie presenti sul territorio italiano per un possibile rintraccio. Grazie a tale sinergia e ai dati scaricati in tempo reale da un sistema gps portatile, installato e ben nascosto all’interno del mezzo, gli agenti hanno visionato il percorso effettuato e la posizione finale del camper e hanno allertato la stazione dei carabinieri di Buccinasco (Milano).

I carabinieri, in costante contatto con i poliziotti di Como, lo hanno ritrovato fermo e vuoto in un parcheggio pubblico, con qualche danno alle serrature, qualche oggetto all’interno mancante, ma integro e funzionante. Alla famiglia belga non è rimasto che congratularsi e ringraziare infinitamente i poliziotti comaschi per la velocità, l’impegno e l’ottimo risultato ottenuto, prendere un treno per Milano, firmare il verbale del ritrovamento, inserire la chiave nel loro camper e ripartire, ma non prima di essersi scattati una foto ed averla inviata ai poliziotti della questura di Como, come riprova della loro soddisfazione e gratitudine.