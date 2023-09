Neo assunto ruba nel cantiere e chiede un 'riscatto' al suo capo

Aveva iniziato a lavorare da pochi giorni in quel cantiere che ha deciso di derubare. E dopo aver portato via materiale edile ha chiesto al capo un "riscatto" per riconsegnare al legittimo proprietario ciò di cui si era impossessato. E per questo, da neo-assunto, è finito in carcere. Ad arrestare l'uomo, un 43enne originario di Bollate, sono stati i carabinieri della compagnia di Monza che nella serata dello scorso 7 settembre hanno fatto scattare le manette per il ladro a Milano, nel luogo in cui aveva dato appuntamento al suo datore di lavoro per la consegna e lo scambio di denaro, come riferisce MonzaToday.

Tutto è iniziato quando il 43enne ha risposto a un annuncio di lavoro pubblicato su una piattaforma web da una ditta di Milano che cercava manovali. Assunto subito, aveva così iniziato a lavorare in un cantiere edile. Dopo pochi giorni poi il furto. Il 43enne ha deciso di rubare materiale edile (per un valore di 5mila euro circa) da un cantiere di Brugherio (Monza Brianza), chiedendo al datore di lavoro, per la restituzione, il pagamento di 500 euro, arrivando a minacciare ritorsioni in caso di rifiuto.

Il datore di lavoro però ha deciso di non cedere al ricatto e si è rivolto ai carabinieri, denunciando l'episodio. I militari hanno così predisposto un servizio in borghese di osservazione e pedinamento, presentandosi anche loro nel luogo scelto per l'appuntamento: un appartamento di Milano dove la vittima avrebbe dovuto consegnare il denaro e dove era nascosto il materiale rubato. Proprio mentre era in corso lo scambio di denaro i carabinieri sono intervenuti, bloccando il 43enne che era arrivato a Milano insieme a un complice - il proprietario di casa - che è stato denunciato per ricettazione. Per il 43enne invece è scattato l'arresto.