Furto nel cantiere a Milano: rubati trapani e seghe per 20mila euro

Colpo grosso dei ladri in un cantiere di viale Esperia a Milano, da dove sono spariti tutti gli attrezzi per un valore totale di 20mila euro. L'allarme è scattato mercoledì mattina verso le 8.30, quando gli operai hanno scoperto che le 17 cassette con all'interno seghe circolari e trapani erano state portate via da qualcuno che aveva forzato il lucchetto per garantirsi una via d'accesso.

Le stesse cassette sono poi state trovate poco lontano dalla polizia, ma chiaramente vuote. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di dare un nome e un volto ai ladri, che sono entrati in azione la notte precedente.

Stando a quanto riferito dall'azienda che sta lavorando nel cantiere, gli attrezzi rubati valgono 20mila euro.