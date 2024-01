Le due ladre e la "tecnica del cappotto": furto nel negozio in centro a Milano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cappotto in mano per avvicinarsi al camerino. Poi la mano nel sacchetto e la fuga col bottino, fallita. Due donne - 24 e 46 anni, entrambe cittadine bulgare - sono state arrestate giovedì scorso a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver derubato una 52enne ucraina in un negozio in via Torino, pieno centro città.

A bloccarle sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, che nel pomeriggio le hanno notate mentre entravano nei vari store della strada e le hanno seguite. Le due sono entrate in azione dopo aver visto una cliente, proprio la 52enne, che in uno degli store si stava avvicinando al camerino per provare una giacca. A quel punto la giovane ha preso un cappotto e si è avviata anche lei verso le cabine prova e ha distratto la vittima, permettendo così alla complice 46enne di infilare la mano in un sacchetto che la donna aveva poggiato a terra, prendendo la sua borsa con dentro soldi, carte di credito e un cellulare. Le ladre, una volta fuori, sono però state fermate e arrestate.

La stessa sorte toccata il giorno successivo a un 22enne e un 32enne, cittadini cubani, bloccati dopo aver derubato un 58enne che lavora in un centro commerciale in zona Gallaratese. I due, dopo essersi seduti al tavolo di fronte a quello dell'uomo, come si vede nel video, sono riusciti a portargli via il portafogli che aveva nella tasca interna del cappotto, appoggiato alla sedia. Dopo che il 22enne ha afferrato il bottino, lui e il "socio" si sono allontanati, ma la loro fuga è finita in via Cechov.