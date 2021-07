Furto al supermercato: nasconde alcolici nello zaino, arrestato

Aveva precedenti per furto l'uomo sorpreso dalla sorveglianza del Carrefour di viale Bezzi, zona Gambara, nella serata di martedì 27 luglio mentre cercava di trafugare bottiglie di alcolici per un valore di circa cinquanta euro.

Il malvivente, un italiano di 37 anni, le aveva nascoste all'interno di uno zaino ma il trucco non ha funzionato. Sorpreso dalla guardia giurata ha ingaggiato una colluttazione cercando di guadagnarsi la fuga. Tentativo non riuscito perché nel frattempo una volante della polizia si è precipitata sul posto arrestandolo. Nessuna conseguenza fisica per il vigilante né per il ladro.