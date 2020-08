Va a rubare al Carrefour, ma deve scontare più di due anni di carcere: 24enne arrestato

Doveva essere in carcere, almeno in teoria. Invece era al supermercato a rubare. Un ragazzo di 24 anni, un giovane marocchino con precedenti, è finito in carcere giovedì pomeriggio a Milano dopo un tentato furto al Carrefour di via Uruguay.

L'allarme è scattato alle 13.10, quando il vigilante del negozio si è accorto che il cliente stava cercando di passare dalle casse senza pagare la spesa, che aveva nascosto in uno zaino. Così il 24enne è stato fermato e dalla borsa sono effettivamente saltati fuori più di 100 euro di prodotti chiaramente rubati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I poliziotti, intervenuti su richiesta della security, lo hanno identificato e hanno scoperto che sulla sua testa pendeva un ordine di esecuzione di carcerazione perché gli erano stati revocati i domiciliari. Il ragazzo, infatti, deve passare altri 2 anni e 4 mesi in prigione per una serie di condanne per furto, furto aggravato ed estorsione. Così per lui è scattata una denuncia a piede libero per il tentato furto e si sono poi riaperte le porte del carcere, dove dovrà finire di scontare la sua condanna.